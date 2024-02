Zwei Devil May Cry-Spiele sind auf mysteriöse Weise von Steam verschwunden

HQ

Capcom hat die Fans ratlos zurückgelassen, als es Devil May Cry 3 und 4 auf mysteriöse Weise von Steam entfernt hat. Der Publisher/Entwickler gab keinen Grund an, aber SteamDB hat behauptet, dass zwei Titel "auf Wunsch des Publishers zurückgezogen wurden"

Glücklicherweise gibt es immer noch eine Möglichkeit, diese beiden Titel auf der Plattform zu spielen. Devil May Cry 3 ist über die Devil May Cry HD Collection erhältlich und die Special Edition von Devil May Cry 4 ist immer noch erhältlich.

Obwohl es glücklicherweise eine Möglichkeit gibt, diese Spiele immer noch auf Steam zu spielen, ist es immer noch frustrierend, dass Capcom die kostengünstigsten Möglichkeiten, sie zu spielen, entfernt hat.

