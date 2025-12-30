Zwei chinesische Fluggesellschaften planen, Airbus-Jets im Wert von 8,2 Milliarden Dollar zu kaufen

HQ

Chinas Spring Airlines und Juneyao Airlines haben Pläne angekündigt, 30 bzw. 25 Airbus A320-Familienjets zu kaufen, mit einem kombinierten Wert von bis zu 8,2 Milliarden US-Dollar zu Listenpreisen.

Verhandlungen zwischen Airbus und China

Die Auslieferungen beider Bestellungen sind laut Einreichungen bei der Shanghai Börse in Chargen von 2028 bis 2032 geplant.

Spring Airlines, eine Billigfluggesellschaft, beabsichtigt, 30 A320neo-Flugzeuge zu kaufen, während Juneyao Airlines ihre Absicht signalisiert hat, 25 Jets zu erwerben. Beide Geschäfte unterliegen noch der Genehmigung der Regierung, bevor sie abgeschlossen werden können.

Die Ankündigungen erfolgen im Zuge laufender Verhandlungen zwischen Airbus und China, während der Flugzeughersteller daran arbeitet, umfassendere Bestellungen zu sichern. Anfang dieses Jahres genehmigte China die Lieferung von 120 zuvor bestellten Jets, obwohl neue groß angelegte Deals weiterhin diskutiert werden.