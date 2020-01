Zwei charmante Videos zum Indie-Darling Temtem zeigen vertiefende Spielmechaniken

Viele Leute mögen Pokémon, allerdings trägt die Serie viele alte Laster mit sich, die seit Jahren nicht aufgegriffen wurden. Verschiedene Entwickler versuchen die bekannten Probleme in eigenen Projekten anzugehen, eines dieser Spiele heißt Temtem und startet bald im Early Access auf Steam. Der Pokémon-Klon legt seinen Fokus auf die Mehrspielerkomponente und Crema Games hat uns bereits einiges an Videomaterial zu ihrem sehr bunten Spiel gezeigt. In den letzten Tagen gab es weitere Einblicke, darunter Kämpfe, wie die Zucht abläuft und was man neben dem Sammeln der sogenannten Temtem im Late-Game noch so macht:

