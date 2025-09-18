Zwaard enthüllt Demo für Anfang 2026 in neuem Trailer

Beim heutigen Convergence Games Showcase haben Beleef Studios und Top Hat Studios Inc. einen neuen Trailer zu Zwaard enthüllt, dem neuen pixeligen Action-Abenteuer, in dem du die perfekte Klinge herstellst, um in der Welt zu überleben.

Im kurzen Trailer bekommen wir noch einmal einen Blick auf die pixelige Welt, die Beleef Studios erschaffen hat. Überreste der Menschheit bleiben in einer zerbrochenen Welt zurück, und du musst dich in den Ruinen zurechtfinden, um die Ursprünge der Katastrophe herauszufinden, die die Welt verkrüppelt hat.

Passe dein Schwert an deinen Spielstil und deine Vorlieben an und kannst es mit einer Vielzahl von Strategien mit den mutierten Kreaturen aufnehmen, die die Welt bevölkern. Wenn ihr Zwaard selbst spielen wollt, könnt ihr es euch Anfang nächsten Jahres in einer Demo auf Steam ansehen.