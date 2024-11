Zverev nähert sich dem ATP-Halbfinale, nachdem er Ruud zu Fall gebracht hat

HQ

Der jüngste Paris-Masters-Sieger Alexander Zverev bereitet sich nach zwei aufeinanderfolgenden Siegen in Turin, zuerst gegen Rublev am Montag und gegen Casper Ruud am Mittwoch, auf einen weiteren Titel vor, den ATP Finals.

Ruud kam voller Selbstvertrauen, nachdem er Alcaraz leicht besiegt hatte, aber Zverev, derzeit die Nummer 2 der Welt, setzte sich gegen den norwegischen Tennisspieler durch. Zverev hat noch keinen Satz gegen ihn abgegeben, obwohl er gestern knapp dran war und mit 7:6(3), 6:3 in den Tiebreak ging.

Der Sieg ist laut Infosys ATP Stats auf Zverevs hohen Punkteanteil hinter seinem ersten Aufschlag (41/47) zurückzuführen.

"Ein gutes Spiel. Ich fand, dass wir beide ganz gutes Tennis gespielt haben. Ich bin glücklich über den Sieg. Vielleicht war es sogar besser als mein erstes Match, auch wenn das erste Match auch ganz gut war", sagte Zverev, wie auf der ATP-Website zu lesen ist.

Zverevs nächster Rivale wird Carlos Alcaraz sein, Freitag, den 15. November um 14 Uhr MEZ, 13 Uhr britischer Zeit. Der Spanier muss gewinnen, wenn er ins Halbfinale einziehen will, aber die derzeitige Nummer 3 der Welt ist nicht in Bestform, und er spielte gestern mit einem Nasenstreifen, um aufgrund einer Erkältung besser atmen zu können.