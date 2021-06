Zuvor veröffentlichte saisonale Inhalte in Borderlands 3 ab sofort dauerhaft verfügbar

Vor etwa einem Monat sprach Gearbox Software über Crossplay-Pläne in Borderlands 3, allerdings wurde direkt klargestellt, dass Playstation-Spieler an diesem Spaß nicht teilhaben werden. Seit dieser Woche dürfen Kammerjäger auf PC, Xbox und Stadia miteinander nach beute suchen, denn die Entwickler haben dem Shooter ein neues Update spendiert. Neben der Vermischung des Spieler-Pools könnt ihr ab sofort alle bisher veröffentlichten saisonalen Events (Bloody Harvest, Broken Hearts Day und Revenge of the Cartels) jederzeit spielen. Die letzte bemerkenswerte Ergänzung des Titels ist die Erhöhung der Level-Obergrenze auf Stufe 72.