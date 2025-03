Zuvor PlayStation-exklusive Mission in Control für PC und Xbox

HQ

Wie ihr vielleicht wisst, gibt es in Control eine PlayStation-exklusive Mission namens Dr. Yoshimi Tokui's Guided Imagery Experience, in der Hideo Kojima (der Schöpfer von Metal Gear) höchstpersönlich zu sehen ist. Jetzt, sechs Jahre nach der Veröffentlichung für PC, PlayStation 4 und Xbox One, ist es an der Zeit, dass mehr Leute es ausprobieren.

Für Control: Ultimate Edition wurde ein neues PC-Update veröffentlicht, das neben den oben genannten Missionen auch drei Outfits (Astral-Tauchanzug, Taktische Reaktionsausrüstung, Urbane Reaktionsausrüstung) und HDR-Unterstützung enthält. Das Update wird in naher Zukunft auch für Konsolen erscheinen.