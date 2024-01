Zuschauer in Großbritannien können Ted nächsten Monat sehen

HQ

Es scheint, dass die Ted Prequel-TV-Serie in den USA ein ziemlich großer Erfolg war, da die Serie ein Mega-Streaming-Debüt auf der Plattform Peacock hatte. Während das britische Publikum schon seit einiger Zeit weiß, dass Ted irgendwann im Land zu sehen sein wird, war unklar, wann genau. Bis jetzt.

Denn Sky hat enthüllt, dass die Zuschauer die Serie ab dem 9. Februar über den Kanal Sky Max sehen können. Dies bedeutet auch, dass Now TV -Abonnenten in der Lage sein werden, die Serie zu sehen, vorausgesetzt, sie haben das richtige Paket für den Dienst.

Was Ted betrifft, so erkundet die Serie die frühe Erwachsenenzeit von Ted und Johns Leben und sieht, wie sie Chaos anrichten und im Jahr 1993 alle möglichen verrückten Abenteuer erleben. Den Trailer zur Serie könnt ihr euch unten ansehen, bevor sie in ein paar Wochen ihr Debüt feiert.