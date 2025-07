Trump-Musk-Konflikt bedroht staatliche Unterstützung für Tesla und SpaceX

HQ

Die neuesten Nachrichten über die Vereinigten Staaten . US-Präsident Donald Trump hat seine Angriffe auf Elon Musk erneuert und davor gewarnt, dass die Regierung angesichts der wachsenden Spannungen die Unterstützung für Tesla und SpaceX zurückziehen könnte.

Am Dienstag deutete Trump auf Truth Social an, dass Musk möglicherweise mehr Subventionen erhalten könnte "als jeder andere Mensch in der Geschichte", und fügte hinzu: "Keine Raketenstarts mehr, Satelliten oder die Produktion von Elektroautos, und unser Land würde ein Vermögen sparen."

Als Reaktion auf die Drohungen von US-Präsident Donald Trump sagte Musk auf seiner eigenen Social-Media-Plattform X: "Ich sage buchstäblich: CUT IT ALL. Später." Später fügte er hinzu, dass er den Austausch mit Trump eskalieren könnte, sagte aber: "Ich werde vorerst davon absehen."