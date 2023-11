Zusammenfassung der BlizzCon 2023: Ist Blizzard in seinen Erlösungsbogen eingetreten?

HQ

Die letzten Jahre waren nicht freundlich zu Blizzard, um es milde auszudrücken. Es ist nicht so, dass die Spielegötter entschieden hätten, dass dieses Unternehmen plötzlich in schwere Zeiten geraten würde, wohlgemerkt, und viele der Hauptprobleme beim Entwickler von World of Warcraft und Overwatch waren darauf zurückzuführen, dass viele Beschwerden ignoriert wurden. Auch wenn es intern eine massive Verschiebung in Bezug auf die Reaktion der Fans auf die Titel von Blizzard im Jahr 2023 gegeben hat, kann man mit Sicherheit sagen, dass es viel Raum für Verbesserungen gibt.

Overwatch 2 ist das am schlechtesten bewertete Spiel auf Steam. Diablo IV litt während seiner ersten Saison unter viel Negativität, und während WoW-Fans Dragonflight genossen, hofften sie sicherlich auf viel mehr als nur den neuesten Patch der Erweiterung, da wir uns 20 Jahren World of Warcraft nähern. Auf der diesjährigen BlizzCon stand also einiges auf dem Spiel, um es vorsichtig auszudrücken. Nach Jahren der Abwesenheit war es ein Moment, die Vergangenheit anzuerkennen, damit sie in eine bessere Zukunft gehen kann.

Als wir in der Anaheim Convention Center Arena saßen, lag die Vorfreude in der Luft. Die schiere Aufregung der Fans, die nach vielen Jahren Abwesenheit wieder dabei waren, war spürbar, und obwohl dies meine erste BlizzCon war, war es schwierig, sich nicht von der Begeisterung der langjährigen Fans anstecken zu lassen.

Der Countdown läuft. Die Show geht live. Mike Ybarra tritt auf die Bühne, und abgesehen von ein paar Rufen von Teilnehmern, die einen Mini-Viral-Moment haben wollen, bleiben alle stumm. Noch ein Starcraft? Weitere Neuigkeiten zu dieser schwer fassbaren Überlebens-IP? Diese Wünsche waren zu weit hergeholt, um sie auch nur zu flüstern, und sie erwiesen sich als solche, als keines dieser Dinge in Erscheinung trat. Aber als Herr Ybarra emotional wurde und seinen Mitarbeitern für die harte Arbeit und die turbulenten Jahre dankte, die sie durchgemacht haben, war klar, dass wir etwas bekommen würden, das sich wie alte Zeiten anfühlte, auch wenn unsere kühnsten Träume bei dieser Show nicht erfüllt werden würden.

Die Eröffnungszeremonie der BlizzCon 2023 war eine verdammt gute Show, zumindest aus der Live-Arena. Mit der Atmosphäre, den großartigen Filmsequenzen und der anschwellenden Musik war es schwer, nicht sofort loszuziehen und die drei kommenden World of Warcraft-Erweiterungen, eine Kopie von Diablo IV und einige Hearthstone-Kartenpackungen vorzubestellen. Im Grunde hatte die Show also funktioniert. Trotz all des Ballasts fühlte es sich eine Stunde lang so an, als wäre Blizzard wieder in voller Kraft. Warcraft Rumble wurde gestartet, der neue Held von Overwatch 2 war das ganze Wochenende über spielbar, und wie bereits erwähnt, zeigte World of Warcraft satte drei neue Erweiterungen und ging auf die Erweiterung ein, die wir nächstes Jahr bekommen.

Außerhalb des schieren Hypes der Eröffnungszeremonie hat Blizzard viel Mühe gegeben, um die Hallen des Kongresszentrums zum Leben zu erwecken. Das Herumlaufen in riesigen Räumen rund um Diablo, Overwatch und Warcraft hat viel Spaß gemacht, zumindest für die ersten Male. Die massiven und komplizierten Statuen, das Bühnenbild und vieles mehr versprühen ein Gefühl von Magie in den Hallen, aber abgesehen von all den hübschen Dingen gibt es nicht viel, worauf man sich einlassen kann. Das gilt vor allem, wenn Sie kein großer Fan von Linien sind. Die Warteschlangen erstreckten sich zeitweise über mehrere Hallen und mussten abgeschnitten werden, bevor sie sich außerhalb des Kongresszentrums ausbreiteten. Worauf waren die Leute bereit, stundenlang zu warten, fragen Sie sich vielleicht? Nun, zum größten Teil ging es darum, für zusätzliche Goodies zu bezahlen.

Es gab einige coole Freebies, besonders für Fans von Diablo IV, aber diese waren nicht unbegrenzt, und Dinge wie die kostenlosen Tattoos waren am Morgen des ersten Tages weg. Für Warcraft-Fans gilt: Wenn ihr die Hunderte von Dollar für den Eintritt bezahlt habt, bräuchtet ihr dann noch ein paar Hundert, um all die angebotenen Plüschtiere, Abzeichen und Anstecknadeln zu ergattern. Wie gesagt, die Fans waren immer noch mehr als glücklich, für dieses Zeug Schlange zu stehen, aber das war auch schon alles. Schlangen für Sachen. Es gab nicht allzu viele Aktivitäten außerhalb von Fototerminen, und obwohl alle Hallen unglaublich angenehm für das Auge waren, fühlte sich die Veranstaltung ziemlich flach an. Auch hier ist es schwer, diese Art von Dingen zu kritisieren, weil sie so subjektiv sind und die Fans gerne gewartet haben, aber vielleicht können wir in Zukunft auf den BlizzCons einige weitere Möglichkeiten sehen, unsere Zeit zu verbringen, die nicht nur dazu führen, dass mehr Geld aus unseren Brieftaschen kommt.

Trotzdem war die Aura auf der BlizzCon da. Es ist schwer, es in Text zu fassen, aber man hatte das Gefühl, dass sich das Studio nach den letzten Jahren selbst entstaubt hatte und wieder fest auf den Beinen stand. Es gibt immer noch Probleme mit der Monetarisierung, aber in jedem einzelnen Gruppeninterview, an dem wir teilgenommen haben, haben die Entwickler immer wieder davon gesprochen, den Fans zuzuhören, ihr Feedback aufzunehmen und damit weiterzumachen. Das Blizzard von früher wird vielleicht nie zurückkehren, da es schwer zu sagen ist, ob es jemals wirklich existiert hat oder ob die Fans nur eine Wahrnehmung davon haben. Wenn wir jedoch in die Zukunft blicken, scheint es, dass das Studio sein Bestes gibt, aber ich bleibe vorsichtig, da selbst der beste Fuß jederzeit einen sehr falschen Schritt machen kann.