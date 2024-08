Zurück zu Pandora: Avatar: Fire and Ash auf der D23 angekündigt

Das dritte Kapitel von James Camerons ausufernder Weltraumsaga über Pandora und seine blauen Bewohner rückt immer näher, mit einem Veröffentlichungstermin an Weihnachten 2025. Höchste Zeit also, dass der Film einen offiziellen Titel bekommt, der gestern Abend auf dem großen D23-Event bekannt gegeben wurde.

Avatar 3 wird von nun an Avatar: Fire and Ash heißen. Das geht auch Hand in Hand mit dem, was Cameron selbst zuvor erwähnt hat, dass Feuer ein wichtiger Teil der Geschichte ist und etwas, das im Kontrast zu den plätschernden Wassern in The Shape of Water steht.

Der Film kommt am 19. Dezember 2025 in die Kinos.

Freuen Sie sich auf Avatar: Fire and Ash ?