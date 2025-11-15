Künstlerin von Return to Monkey Island über die Rückkehr zur Serie: "Wenn ich könnte, würde ich es tun"

HQ

Vor ein paar Jahren machten wir alle eine Reise zurück zu Ron Gilberts berühmter Monkey Island -Serie, um ein neues Kapitel in der Geschichte mit dem Titel Return to Monkey Island aufzuschlagen. Dieser Titel kam gut an und die Frage ist nun, ob wir noch 20 Jahre auf das nächste Spiel warten müssen.

Im Rahmen unserer Berichterstattung über BCN Game Fest haben wir uns mit der Künstlerin Zoe Nguyen getroffen, um über ihre Zeit bei der Arbeit an Return to Monkey Island unter der Leitung von Art Director Rex Crowle zu sprechen.

"Bei Return to Monkey Island war ich Game Artist und Rex Crowle war der Art Director", erklärte Nguyen. "Das war für mich eine erstaunliche Erfahrung, denn Rex ist ein wirklich guter Art Director und eine wirklich nette Person, mit der man zusammenarbeiten kann. Für mich war die Arbeit an diesem Projekt ehrlich gesagt alles, was ich wollte. Es war alles, was ich mir erhofft hatte, in dem Sinne, dass Rex eine klare Vorstellung davon hatte, was er tun wollte, und eine wirklich gute Syleguide. Und so konnte das Art-Team wirklich mehr von seinen Ideen einbringen, da es wusste, dass wir alle unter einem Dach arbeiteten. Visuell sprechen wir alle die gleiche Sprache. Und so können wir im Grunde mutigere Vorschläge machen, weil wir wissen, dass wir nichts vorschlagen werden, das völlig außerhalb des Rahmens liegt. Und vor allem, weil wir alle remote gearbeitet haben, haben wir uns erst kennengelernt, als das Projekt veröffentlicht oder angekündigt wurde, weil es auch während COVID war. Wir haben uns überhaupt nicht getroffen. Und das war wirklich wichtig. Ich zolle Rex und seiner Styleguide wirklich viel Anerkennung dafür, dass sie das Kunstteam zusammengebracht und uns die Möglichkeit gegeben haben, darüber nachzudenken, was Spaß machen wird, anstatt darüber, was das Richtige sein wird."

Wir fragten Nguyen auch, ob sie jemals zur Monkey Island -Serie zurückkehren möchte, woraufhin sie uns erzählte.

"Ich denke, dass die Insel uns das gegeben hat, was sie uns geben wollte. Ich meine, ich freue mich immer, diese Spiele noch einmal zu spielen und wieder in Ron Gilberts Universum einzutauchen. Aber ich meine, wenn ich könnte, würde ich es tun."

Darüber hinaus hat Nguyen auch Erfahrung in der Arbeit bei Tequila Works an Rime und The Sexy Brutale. Wir haben gefragt, wie es war, diese beiden Indie-Juwelen zum Leben zu erwecken.

"Auf jeden Fall. Ich meine, bei Tequila Works wurde mir klar, dass ich Art Director werden wollte. Ich bin in diesem Unternehmen wirklich sehr gewachsen. Und sie waren ein sehr kunstorientiertes Unternehmen. Ich habe also festgestellt, dass ich bei der Arbeit an Spielen wie Rime und The Sexy Brutale wirklich gelernt habe, wie man über Stil und Sprache nachdenkt, wie man einem Spieler durch Grafik beibringt, wie die Welt funktioniert, und auch, wie wertvoll es ist, Referenzen und Leute von außerhalb der Spieleindustrie einzubeziehen, um etwas Frisches in die Grafik zu bringen."

Ihr könnt euch das vollständige (und untertitelte) Interview mit Nguyen unten ansehen, um mehr über die Unterschiede in der Entwicklung von Mobilgeräten und PC/Konsolen zu erfahren und wie sie einen Styleguide erstellt, auf den sich Kreativteams verlassen können.