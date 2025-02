Zurück in die Zukunft 4 wird laut Drehbuchautor nie stattfinden

Zurück in die Zukunft mit offiziellem Termin für PS4 und Xbox One

am 29. September 2015 um 16:25 NEWS. Von Martin Eiser

Telltale veröffentlicht zum 30-jährige Jubiläum von Zurück in die Zukunft das Adventure aus dem Jahr 2012 auch für Playstation 4 und Xbox One. Bereits in zwei Wochen, am...