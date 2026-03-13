Zur Feier des kommenden Pride-Monats stellt Marvel einen neuen Comic mit Wiccan und Hulkling vor

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Marvel hat enthüllt, dass eine neue Comicserie in Planung ist und Wiccan und Hulkling ihre Zeit in der Sonne geben wird. Mit dem bevorstehenden Pride Month im Blick wird dieser neue Comic erscheinen und das Fan-Lieblingspaar gegen Ultron zeigen – alles in einem Abenteuer, das eine Reihe weiterer Marvel-Ikonen wie Scarlet Witch, Vision, Speed und Viv Vision präsentiert.

Der One-Shot-Comic zeigt, wie Wiccan und Hulkling mit ihrer weiteren Familie zusammenkommen, um ihren Hochzeitstag zu feiern, nur um dann gegen Ultron kämpfen zu müssen, der es schafft, Vision und Viv bei seinem Angriff gefangen zu nehmen.

Geschrieben von Wyatt Kennedy, Josh Trujillo, Zoe Tunnell und Tegan Quin, mit Zeichnungen von Stephen Byrne, Bradley Clayton, Rachel Stott und Luciano Vecchio. Die erste Ausgabe erscheint am 27. Mai, wenige Tage vor Beginn des Pride-Monats, und was die Zusammenfassung angeht, kannst du sie unten sehen.

"Wiccan und Hulkling versammeln ihre bekannten und geliebten Freunde und Familie, um ihren Hochzeitstag zu feiern, aber alles gerät schief, als Ultron kommt, um Vision und Viv zurückzuholen!"

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Schau dir auch das Cover des Comics an.