Zur Feier des fünfjährigen Bestehens von Ubisoft Connect wird Immortals: Fenyx Rising auf der Plattform kostenlos zur Verfügung gestellt

Um die Jahrtausendwende brachte Ubisoft eine brandneue IP in Form von Immortals: Fenyx Rising auf den Markt, ein Actionspiel, das sich in eine von griechischen Legenden inspirierte Welt voller Mythen entführte, und obwohl es scheinbar gut lief und so aussah, als würde es eine Fortsetzung bekommen, beeindruckte es letztendlich nicht genug, dass Ubisoft sich der Zukunft des Franchise verschrieben hätte.

Wenn wir über dieses Spiel sprechen, könnten PC-Spieler daran interessiert sein zu hören, dass sie bald in der Lage sein werden, Immortals: Fenyx Rising zu spielen, ohne einen Cent auszugeben, denn zur Feier von fünf Jahren Ubisoft Connect stellt der französische Spieleriese den Titel kostenlos zur Verfügung, um ihn auf der Plattform zu beanspruchen.

In einem Ubisoft-Blogbeitrag heißt es: "Um das fünfjährige Jubiläum von Ubisoft Connect zu feiern und euch dafür zu danken, dass ihr Teil dieses Abenteuers seid, bieten wir Immortals Fenyx Rising kostenlos auf dem PC an! Besucht den Ubisoft Store oder den Ubisoft Connect PC-Client, um euch euer Exemplar zu holen, und zwar ab dem 13. November."

Wenn Sie sich nicht sicher sind, ob Sie Zeit und Energie in Immortals: Fenyx Rising investieren sollten, vergessen Sie nicht, unsere Rezension des Spiels zu lesen.