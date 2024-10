Zur Feier des 15. Geburtstags von Castle Crashers ' lassen euch die Entwickler euch selbst in das Spiel versetzen

HQ

The Behemoth ist berühmt für seinen lebhaften Kunststil und seine unglaublich faszinierenden Konzepte. Auch Jahrzehnte nach der ersten Einführung von Alien Hominid und 15 Jahre, nachdem Castle Crashers uns ein unvergessliches Partyspiel geliefert hat, fordern die Fans weiterhin mehr.

Und so mussten wir uns dieses Jahr beim Indie Dev Day mit dem Mitbegründer von The Behemoth, John Baez, treffen, fragen, was als nächstes kommt. Baez hatte einige sehr interessante Details über Castle Crashers DLC zu teilen, indem er Folgendes sagte:

"Wir haben uns also entschieden, einen DLC zu veröffentlichen, der es euch ermöglicht, eure eigenen Charaktere zu erstellen. Du kannst dich also ohne großen Aufwand in Castle Crashers versetzen und als [du selbst] in Castle Crashers spielen. Die Animation besteht aus nur neun Frames und wird automatisch animiert.

Alles, was Sie tun müssen, ist, eine Vorlage auszufüllen, und Sie können sich darin einfügen."

Und einfach so kannst auch du zu einem cartoonartigen Ritter werden, der gegen das Böse kämpft und das Königreich rettet. Was könnten Sie sich sonst noch von Castle Crashers wünschen? Wir sind sicher, dass die Fans nicht aufhören werden, Dinge zu fordern, aber The Behemoth hat immer ein offenes Ohr für seine Fangemeinde. Schaut euch im vollständigen Interview unten an, was für Alien-Hominid-Fans auf euch zukommt: