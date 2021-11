Zum zweiten Geburtstag von Planet Zoo gibt es eine Konditorei und eine Lemurenart als Geschenk

HQ

Es ist nun zwei Jahre her, dass uns Frontier Developments einen Werkzeugkasten überreicht hat, mit dem wir den Zoo unserer Träume erschaffen können. In dieser Zeit wurde Planet Zoo durch mehrere kostenpflichtige DLC-Tierpakete inhaltlich erweitert und anlässlich des zweiten Geburtstags haben die Entwickler nun ein kostenloses Update veröffentlicht. Die aufregendste Ergänzung ist eine brandneue Lemurenart: der schwarz-weiße Vari. Die zweite Neuerung ist ein Shop namens "Bernie's Bakes", in dem Backwaren serviert werden. Beides steht den Kunden ab sofort zum Download zur Verfügung.