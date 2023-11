Zum vierten Mal überhaupt verkauften sich die Xbox Series-Konsolen letzte Woche in Japan besser als die PS5

HQ

Während Microsoft daran gearbeitet hat, seine Xbox-Marke in Japan auszubauen, lässt sich nicht leugnen, dass Xbox Schwierigkeiten hat, mit Sonys PlayStation im Land Schritt zu halten. Tatsächlich ist es ein so massiver Unterschied im Marktanteil, dass die PS5 zum Beispiel kaum jemals von der Xbox Series X/S im Land übertroffen wird, und wenn doch, liegt es in der Regel an Lagerproblemen oder anderen Umständen.

In diesem Sinne berichtete die Famitsu letzte Woche (danke, VGC), dass die Xbox Series X/S es geschafft hat, die PS5 in Japan zu übertreffen, und das erst zum vierten Mal überhaupt. Es wird darauf hingewiesen, dass 3.301 Xbox Series-Geräte verkauft wurden, davon 2.903 Xbox Series Xs und 398 Xbox Series S-Geräte. Bei der PS5 wurden nur 2.903 Einheiten verschoben, davon 2.717 reguläre PS5 und 216 die rein digitalen Varianten.

Es ist unklar, warum sich die PS5 letzte Woche in Japan so schlecht verkauft hat, aber angesichts der Erfolgsbilanz gibt es zweifellos einen Grund dafür, warum Xbox wieder einmal den Sprung auf Sonys System geschafft hat.