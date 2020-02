Zum Valentinstag kehren in Apex Legends Duos zurück

Als Teil des neuen Valentinstags-Specials kehrt der bei Fans beliebte Duo-Spielmodus für eine begrenzte Zeit zu Apex Legends zurück. Wer sich in der kommenden Woche mit einem Freund oder einem romantischen Partner im Spiel verabredet, profitiert vom XP-Boost "Double Up", der in der Duo-Playlist doppelte Erfahrung (bis zu einem Maximalwert von 20.000 EP) verspricht. Damit dürftet ihr im neu gestarteten Battle Pass von Saison 4: Assimilation zügige Fortschritte erzielen.

Das Event läuft zwischen dem 11. und dem 18. Februar und jeder, der sich in diesem Zeitrahmen mit den Spielservern verbindet, erhält ein exklusives Abzeichen der Liebe. Selbstverständlich gibt es thematisch passende, kosmetische Skins und Anhänger im Shop, die ihr allerdings nur für echtes Geld kaufen könnt. Ausführliche Informationen und einen Blick auf die neuen Gegenstände findet ihr auf der Webseite von Apex Legends.