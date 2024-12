Zum ersten Mal wird während des Boxkampfes Usyk vs. Fury an diesem Wochenende ein "KI-Kampfrichter" zum Einsatz kommen

HQ

Da die Debatte über das Eindringen von Künstlicher Intelligenz in Aufgaben und Jobs, die seit vielen Jahren von Menschen gemacht werden, in aller Munde ist, hat Saudi-Arabien einen neuen Schritt angekündigt, der bereits umstritten ist: Ein Boxkampf wird einen "KI-Richter" haben.

Es wird während des viel gehypten Kampfes zwischen Tyson Fury und Oleksandr Usyk am morgigen Samstag, den 20. Dezember, in Riad während der Riad-Saison debütieren, einer Reihe von Sportveranstaltungen, die darauf abzielen, den Tourismus und die weltweite Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen - etwas, das viele bereits als Sportwashing angesehen haben -.

Turki Alalshikh, Vorsitzender der saudi-arabischen General Entertainment Authority (und auch Besitzer des spanischen Clubs Almería) hat einen "vierten Richter" angekündigt, der als "Fairness auf der Grundlage von Technologie und menschlicher Expertise" beschrieben wird.

Diese KI wurde darauf trainiert, Metriken wie Aggression, gelandete Schläge, Aufprall, defensive Einsätze und "Gewinnwahrscheinlichkeit" in Echtzeit zu untersuchen, mit dem Ziel, "Farness in den Ring zu bringen", frei von Voreingenommenheit und menschlichem Versagen. Wie Alalshikh jedoch sagte, wird es keinen Einfluss auf die offiziellen Ergebnisse haben, so dass abzuwarten bleibt, wie genau es, wenn überhaupt, von den drei menschlichen Richtern verwendet wird. Bisher wird es als Experiment bezeichnet.

Wenn sie so etwas versuchen wollten, war der Rückkampf zwischen Usyk und Fury die beste Gelegenheit, denn ihr vorheriger Kampf im Mai 2024 wurde von Usyk durch geteilte Entscheidung gewonnen: Zwei "menschliche" Punktrichter gaben ihn dem ukrainischen Boxer mit 115-112 und 114-113 und der andere dem britischen Boxer mit 113-114.

Tyson Fury konnte nicht glauben, dass er verloren hatte. Und es ist üblich, dass viele Boxkämpfe ohne einen klaren Sieger enden, also wäre es vielleicht keine so schlechte Idee, ein vermeintlich objektives Werkzeug hinzuzufügen, um zu bestimmen, wer der wahre Sieger ist, solange es als Werkzeug bleibt, das von echten Richtern aus Fleisch und Blut verwendet werden kann...