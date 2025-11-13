Zum ersten Mal werden Wissenschaftler Zeugen der frühesten Momente einer Supernova-Explosion

HQ

Zum ersten Mal haben Astronomen die frühesten Stadien einer Supernova beobachtet und den explosiven Tod eines massereichen Sterns nur wenige Stunden nach seinem Beginn eingefangen. Mit dem Very Large Telescope der Europäischen Südsternwarte in Chile untersuchten Forscher einen Stern mit etwa 15-facher Sonnenmasse, der sich in 22 Millionen Lichtjahren Entfernung in der Galaxie NGC 3621 befindet. Die erste Explosion des Sterns bildete eine charakteristische olivartige Form, die bisherige Annahmen über die Entfaltung von Supernovae in Frage stellt.

Die schnelle Reaktion ermöglichte es den Wissenschaftlern, die Supernova 26 Stunden nach ihrer Entdeckung zu beobachten. Sie fanden den Stern an seinem Äquator von einer Scheibe aus Gas und Staub umgeben, die die Explosion zu einer senkrecht stehenden Olive verformte, anstatt zu einer einfachen kugelförmigen Explosion. Diese Geometrie bietet entscheidende Hinweise auf die Prozesse, die den gewaltsamen Ausstoß von Materie aus dem Sternkern antreiben.

Entschlüsselung stellarer Geheimnisse

Der leitende Forscher Yi Yang erklärt, dass die frühen Beobachtungen wichtige Einblicke in die Sternentwicklung und die Mechanismen hinter Supernova-Explosionen massereicher Sterne liefern. Der dem Untergang geweihte Stern, ein roter Überriese, der etwa 25 Millionen Jahre alt ist, hatte zum Zeitpunkt seines Todes einen Durchmesser, der 600-mal größer war als der der Sonne. Ein Teil seiner Masse wurde in den Weltraum geschleudert, während der Rest wahrscheinlich zu einem Neutronenstern wurde, einem dichten stellaren Überrest.

Durch das Einfangen der Schockwelle, die die Oberfläche des Sterns durchbricht, können Wissenschaftler Modelle des massiven Sternsterbens verfeinern und besser verstehen, wie diese kosmischen Ereignisse ausgelöst werden. Die Entdeckung markiert einen Meilenstein in der Astrophysik und bietet einen seltenen Einblick in die heftigen, flüchtigen Momente, die auf den Kollaps eines Sterns folgen. Wer mehr Details erfahren möchte, kann sich natürlich die Studie ansehen, die am Mittwoch in der Fachzeitschrift Science Advances veröffentlicht wurde.