Zum ersten Mal überhaupt wurde Hip-Hop in den Weltraum übertragen

Die NASA beschloss, anscheinend zum Spaß, dass es interessant wäre, Venus einen Hauch von Hip-Hop zu geben. Die Raumfahrtbehörde hat Missy Elliotts The Rain (Supa Dupa Fly) auf den sehr unwirtlichen Planeten gebeamt und damit zum ersten Mal überhaupt Hip-Hop ins All geschickt und erst das zweite Mal, dass das mächtige Deep Space Network (DSN) verwendet wurde, um Musik in den Kosmos zu schicken.

Uns wird erzählt, dass das Lied 158 Millionen Meilen zurückgelegt hat, um den zweiten Planeten in unserem Sonnensystem zu erreichen, und das alles innerhalb von 14 Minuten, weil es sich mit Lichtgeschwindigkeit fortbewegte. Die Übertragung erfolgte von der 34 Meter breiten Deep Space Station 13 Radioantenne in Kalifornien, die auch den Spitznamen Venus trägt.

Brittany Brown, Direktorin der Abteilung für Digitalisierung und Technologie der NASA im Office of Communications, sagte über die Entscheidung, Elliotts Musik in die Sterne zu schicken: "Sowohl bei der Weltraumforschung als auch bei Missy Elliotts Kunst ging es darum, Grenzen zu überschreiten. Missy hat eine Erfolgsbilanz darin, weltraumzentriertes Storytelling und futuristische Bilder in ihre Musikvideos einfließen zu lassen, daher ist die Möglichkeit, an etwas nicht dieser Welt mitzuarbeiten, wirklich passend."

