Zum ersten Mal hat ein Zelda-Spiel Miyamoto nicht im Abspann

HQ

The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom markiert einen ziemlich kuriosen Meilenstein: Es ist das erste Spiel der Serie, in dem Shigeru Miyamoto nicht im Abspann enthalten ist.

Der Spieleentwickler und Zelda-Historiker Max Nichols teilte seine Erkenntnisse in einem Twitter-Thread mit, in dem er feststellt, dass Echoes of Wisdom 338 Personen in den Credits aufgeführt hat.

Wie wir alle wissen, ist Shigeru Miyamoto der Mitschöpfer des Spiels "The Legend of Zelda" für Famicom/NES (1986), zusammen mit Takashi Tezuka, der auch nicht in "Echoes of Wisdom" zu sehen ist, aber auch nicht in "Tears of the Kingdom".

Beide arbeiten immer noch bei Nintendo. Im Fall von Tezuka ist er einer der leitenden Angestellten der Nintendo EPD, der Hauptabteilung für Hardware- und Softwareentwicklung. Miyamoto wurde 2023 als General Producer für Zelda Tears of the Kingdom und 2017 für Zelda Breath of the Wild nominiert.

Sein einziger anderer aktueller Spielverdienst ist Pikmin 4 aus dem Jahr 2023, aber seit etwa 2016 widmet er sich anderen Unternehmungen, wie der Entwicklung von Themenparks und der Filmproduktion. Er ist 71 Jahre alt, denkt aber immer noch nicht an den Ruhestand. In Bezug auf Spiele hat er die Fackel jedoch hauptsächlich an andere Produzenten und Designer weitergegeben, darunter seine Flaggschiff-Serien Mario und Zelda.