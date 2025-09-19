Zukünftige Lamborghinis werden deine Stimmung erkennen und sich daran anpassen

HQ

Es hört sich wirklich verrückt an, aber anscheinend (via Carbuzz) arbeitet Lamborghini bereits seit mehreren Jahren an einer KI-basierten Technologie, die in ihren kommenden Sportwagen zum Einsatz kommen soll. Damit soll das Auto selbst in der Lage sein, die Stimmung und den Gemütszustand des Fahrers zu erkennen und sich dann per Software anzupassen.

Die Autos werden erkennen können, ob man selbstbewusst und glücklich fährt und bereit für Geschwindigkeit ist oder ob man nach einer anstrengenden Arbeitswoche mürrisch und müde auf dem Heimweg ist und einfach nur so schnell wie möglich auf die Couch will. Anscheinend wird all dies über die Ausstrahlung/Energie, die Körpersprache und den Tonfall in einem von Lamborghini entwickelten 6D-Sensor erfasst.

Lamborghini:

"Wir nutzen bereits KI - es handelt sich dabei nicht um vollständige KI, sondern um eine Art ersten Schritt des maschinellen Lernens - für das Drehmomentmanagement, das die Drehmomentverteilung auf der Grundlage der Fahrbahnbeschaffenheit und des Fahrstils des Fahrers anpasst. Man kann sich vorstellen, dass das Auto in Zukunft theoretisch sogar Emotionen erkennen und die Steuerung entsprechend anpassen kann. Denn wenn das Auto intelligent genug wäre, um zu erkennen, dass man Spaß haben möchte, und wenn das Auto etwas mehr seitlich ausbricht, könnte der Algorithmus theoretisch sagen: Okay, dieser Fahrer möchte etwas mehr Seitenwinkel. Und es steuert die Drehung des Autos auf eine andere Weise. Wenn der Algorithmus jedes Mal, in jeder Kurve erkennt, dass der Fahrer leider einen zu großen Lenkwinkel verwendet, führt dies zu mehr Untersteuern. Wenn man ein Steer-by-Wire-System hat, lernt der Algorithmus dazu."