ZugZwang ist eine Schach-Evolution, die "in etwa 10 Wochen für ein Schulprojekt gemacht wurde"

Im Rahmen unserer Berichterstattung über die IFA 2025 hatten wir die Gelegenheit, mit einer Reihe von Spieleentwicklern zu sprechen, darunter ein Studententeam, das die bewährte Formel des Schachs weiterentwickeln möchte. Dies geschieht im kommenden Projekt ZugZwang, das grob beschrieben wird als das, was man bekommen würde, wenn man Schach mit einem Endlosläufer kreuzen würde.

Mit einem so jungen und ambitionierten Team hinter dem Spiel erklärte Entwickler Yunus Krüger von der S4G School for Games, wie ZugZwang entstanden ist.

"Wir haben dieses Spiel in etwa 10 Wochen für ein Schulprojekt entwickelt, und wir wollen es wie eine kleine Herausforderung machen, nicht wie ein normales PC-Spiel. Wir wollen tatsächlich auch in Google Play veröffentlichen und all das, ich weiß nicht, Back-Zeug machen, was man tun muss, um auf den Markt zu kommen, Sachen zu machen."

Was die Funktionsweise von ZugZwang betrifft, erklärte Krüger die Prämisse und wie sie funktioniert.

"Es ist wie Schach, nur mit einem Endlosläufer-System. Du hast also die Schachfiguren und sie laufen automatisch. Und du musst die Kacheln wischen, um nicht zu sterben. Und ja, es wird mit der Zeit immer schneller. Das ist das Spiel."

Ein Spiel zu entwickeln und zu studieren ist keine leichte Aufgabe, und wir haben Krüger gefragt, wie er und der Rest des Teams diesen Anspruch unter einen Hut bringen.

"Meistens sind wir insgesamt 9 Leute. Und Planung ist eine Menge Arbeit bei dieser Art von Projekt, und wir hatten so etwas wie die Vorproduktion, was so war, als würde wir alles planen, die Idee. Wir hatten mehrere Spiele, aus denen wir wählen konnten, und das mit Scrum zu koordinieren, zum Beispiel, wie Projektmanagement, Projektmanagement, war wie die Schwierigkeit, denke ich. Und dann haben wir Veröffentlichungstermine, die in Stein gemeißelt sind, und wir müssen das Mögliche und die höchste Priorität zusammenbringen und was in dieser Zeit das Beste aus dem Spiel herausholen wird."

Weitere Informationen zu ZugZwang finden Sie im vollständigen Interview zur IFA 2025 unten.