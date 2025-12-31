Zugunfall in Machu Picchu tötet einen Menschen, etwa 30 Touristen werden verletzt

HQ

Ein Frontalzusammenstoß zwischen zwei Touristenzügen in der Nähe von Machu Picchu am Dienstag tötete eine Person und verletzte etwa 30 weitere, teilte die peruanische Polizei mit.

Das Opfer war laut der Polizei von Cuzco ein Eisenbahnarbeiter, die bestätigte, dass der Zugverkehr zwischen Machu Picchu und der Stadt Cuzco nach dem Unfall eingestellt wurde.

Der Unfall ereignete sich am frühen Nachmittag in der Nähe von Qoriwayrachina, als ein Zug aus Machu Picchu mit einem anderen kollidierte, der auf den Standort zusteuerte, sagte der Eisenbahnbetreiber. Die Ursache der Kollision wurde bisher nicht bekanntgegeben.

Von lokalen Medien ausgestrahlte Aufnahmen zeigten Kutschen mit zerbrochenen Fenstern und eingedelltem Metall, die auf einem schmalen Gleisabschnitt gestrandet waren, umgeben von dichtem Wald und Felsformationen.

Machu Picchu, ein UNESCO-Weltkulturerbe, das im 15. Jahrhundert von den Inkas erbaut wurde, zieht jährlich etwa 1,5 Millionen Besucher an, von denen die meisten über die Stadt Aguas Calientes mit dem Zug dorthin gelangen.

Der Tourismus zu diesem Ort ist in den letzten Jahren stark gestiegen, obwohl der Bahnanschluss zeitweise durch Proteste und politische Unruhen unterbrochen wurde, was den Druck auf eine ohnehin stark genutzte Verkehrsroute erhöht.