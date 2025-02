Zugriff auf Elden Ring: Nightreign Netzwerktest nicht möglich, FromSoftware meldet "übermäßige Verbindungen"

HQ

Dass Elden Rign: NightReign die Art und Weise, wie wir über den Multiplayer in den Titeln von FromSoftware denken, revolutionieren wird, ist niemandem entgangen, aber das Studio wird sich auch vor der Veröffentlichung am 30. Mai vorbereiten müssen, um Tausende, wenn nicht Millionen von Spielern bedienen zu können.

Es hört sich nach einem Overkill an, aber im Moment hat der begrenzte Netzwerktest für Elden Ring: Nightreign die Server in weniger als einer Stunde ausgelastet, da die meisten der für den Test ausgewählten Spieler nicht darauf zugreifen konnten. Tatsächlich hat das Support-Konto von FromSoftware auf X bestätigt, dass sie die Server neu starten müssen, um zu sehen, ob sie den Trichter zum Test entsperren können.

Elden Ring: Nightreign ermöglicht es bis zu drei Freunden, gemeinsam in beeindruckenden Schlachten gegen einige der mächtigsten Feinde aus Elden Ring und anderen FromSoftware-Spielen in einer alternativen Version von Limgrave in The Lands Between zu kämpfen, und nach unseren Eindrücken, als wir es bei einem geschlossenen Event getestet haben, haben wir es geliebt. Der Netzwerk-Testzeitraum läuft heute bis 15:00 Uhr MEZ und wird dann morgen um 4:00 Uhr MEZ mit einer zweiten Spielsitzung fortgesetzt. Hier sind die vollständigen Zeitpläne: