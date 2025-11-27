Zug fährt unten, 11 Eisenbahner töten 11 Eisenbahner bei Chinas schlimmstem Eisenbahnunfall seit über einem Jahrzehnt

HQ

Am Donnerstag starben elf Eisenbahnarbeiter und zwei wurden verletzt, nachdem ein Zug während eines Testlaufs mit Erdbebenerkennungsgeräten in Kunming, Südwestchina, ein Wartungsteam gerammt hatte. Die Kollision ereignete sich auf einem geschwungenen Gleisabschnitt in der Nähe des Bahnhofs Luoyang Town in der Provinz Yunnan, wo der Betrieb inzwischen wieder aufgenommen wurde.

Die Behörden leiteten eine Untersuchung ein, um herauszufinden, was den tödlichsten Eisenbahnunfall des Landes seit mehr als zehn Jahren verursacht hat. Chinas umfangreiches Eisenbahnnetz, eines der größten und beschäftigsten der Welt, wurde nach mehreren schweren Vorfällen, darunter tödliche Unfälle in den Jahren 2011 und 2021, bereits überprüft.

Das ist eine sich entwickelnde Nachrichtengeschichte...