Zug entgleistet in der Schweiz nach einer Reihe tödlicher Lawinen über die Alpen am Wochenende

Ein Zug entgleiste am Montag in der Nähe von Goppenstein, nachdem er von einer Lawine getroffen wurde, wobei fünf Menschen verletzt wurden, teilte die Schweizer Polizei mit. Der Vorfall ereignet sich, während große Teile der westlichen Alpen nach einer Woche mit starkem Schneefall und instabilen Schneebedingungen weiterhin unter Lawinenwarnungen der Kategorie 5 stehen, dem höchsten Niveau.

Die Entgleisung folgt auf eine Reihe tödlicher Lawinen am Wochenende. Im Val d'Isère kamen zwei britische Skifahrer und ein französischer Staatsbürger ums Leben, während eine weitere Lawine auf der italienischen Seite des Mont Blanc zwei weitere Skifahrer das Leben forderte. Beamte sagen, dass frischer Schnee, starke Winde und schwache innere Schneeschichten außergewöhnlich gefährliche Bedingungen entlang des Alpenhalbmonds geschaffen haben, der sich über Frankreich, die Schweiz und Österreich erstreckt.

Experten von Alpine Rescue warnen, dass selbst das Durchfahren eines einzelnen Skifahrers oder das natürliche Gewicht des Schnees unter solchen Bedingungen Lawinen auslösen kann. Warnungen der Kategorie 5, die als "außergewöhnlich" und selten gelten, signalisieren, dass extrem große natürliche Lawinen möglich sind und ein ernsthaftes Risiko für Talstraßen und Siedlungen darstellen. Die Behörden haben Skifahrer und Bergsteiger aufgefordert, alle bis auf vollständig sicheren Pisten zu meiden, bis sich die Bedingungen verbessern...