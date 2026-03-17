Zuerst Stand 2026: Bilibili Gaming und G2 Esports beginnen Kampagnen mit Siegen

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Das erste internationale Turnier in der Wettkampfsaison League of Legends hat begonnen, da das First Stand 2026 Event gestern mit seinen ersten Matches begann. Dieses Turnier bringt die aktuellen regionalen Sieger zu einem kurzformatigen Turnier zusammen, bei dem es eine flotte Gruppenphase und dann auch einen sehr kurzen Playoff-Teil gibt. Tatsächlich ist das Format so strukturiert, dass bereits zwei Teams vom Ausscheiden bedroht sind, obwohl bisher nur zwei Spiele stattgefunden haben.

Die Spiele am Montag zeigten die ersten Spiele der Gruppe A, in denen Bilibili Gaming es schaffte, FearX in einem knappen 3:2-Spiel abzuwehren, während G2 Esports Secret Whales mit 3:0 vernichtet wurde. Dieses Ergebnis bedeutet, dass Bilibili Gaming und G2 Esports bald um den ersten von vier Playoff-Plätzen konkurrieren, während FearX und Secret Whales gemeinsam der Ausscheidung entgehen, wobei der Verlierer dieses Spiels nach Hause geschickt und aus dem Turnier ausscheidet.

Wir bekommen erst in ein paar Tagen Antworten auf die nächsten Begegnungen, da sich die Spiele am Dienstag um Gruppe B drehen werden. Wer spielen wird, so sind die Spielpläne wie folgt festgelegt.