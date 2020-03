Zuckersüßes Ninjala klebt Datum auf Nintendo-Switch-Version

Gungho Online und Nintendo haben uns gestern in der Mini-Direct-Übertragung neues Gameplay vom Mehrspieler-Spektakel Ninjala gezeigt. Das F2P-Game könnt ihr euch wie Splatoon vorstellen: Acht Spieler kämpfen gegeneinander oder in zwei Viererteams im Deatch-Match um die Vorherrschaft. Es gibt ein buntes Arsenal an ulkigen Waffen, darunter Hämmer, Katanas und Trick-Jojos. Die kindgerechte Aufmachung von Ninjala vermischt Ninjas mit Süßigkeiten, deshalb ist das kostenlose Spiel aber nicht weniger interessant. Im neuen Trailer haben wir beispielsweise verschiedene Fähigkeiten und eine flotte Performance sehen können. Am 27. Mai wird Ninjala exklusiv auf der Nintendo Switch erscheinen.

