Zuckerberg wirft Musk vor, unseriös zu sein, glaubt nicht, dass der Kampf stattfinden wird

Mark Zuckerberg hatte keine sehr positiven Kommentare zu dem seit langem gemunkelten Streit zwischen ihm und Elon Musk zu teilen. Er glaubt nicht, dass es passieren wird, und wirft Musk nun vor, unehrlich zu sein. Über seinen Account auf Threads sagte Zuckerberg Folgendes:

"Ich denke, wir sind uns alle einig, dass Elon es nicht ernst meint und es an der Zeit ist, weiterzumachen."

"Ich habe ein richtiges Date angeboten. Dana White bot an, dies zu einem legitimen Wettbewerb für wohltätige Zwecke zu machen. Elon will kein Datum bestätigen, sagt dann, dass er operiert werden muss, und bittet jetzt darum, stattdessen eine Übungsrunde in meinem Garten zu machen."

"Wenn Elon jemals ernsthaft über ein echtes Date und ein offizielles Ereignis nachdenkt, weiß er, wie er mich erreichen kann. Ansonsten ist es an der Zeit, weiterzumachen. Ich werde mich darauf konzentrieren, mich mit Leuten zu messen, die den Sport ernst nehmen."

Hat Musk vielleicht Angst, vom (viel) fitteren Zuckerberg geschlagen zu werden? Wer weiß, aber zumindest hoffen wir weiterhin, dass dieser Wahnsinn tatsächlich passieren wird. Auch wenn die Chancen gering sind.

Was denkst du, wird es passieren oder ist es nur ein Haufen leeres Gerede?