Zu den Switch 1-Spielen, die auf Switch 2 kostenlose Updates erhalten, gehört Super Mario Odyssey

Abgesehen von den Nintendo Switch 2 Edition-Spielen werden einige Switch 1-Spiele, einschließlich Super Mario Odyssey, mit kostenlosen Updates verbessert, bestätigte Nintendo.

Nintendo Switch 2 wird abwärtskompatibel mit den meisten (fast allen) Switch 1-Spielen sein. Tatsächlich hat Nintendo eine Liste veröffentlicht, in der die Abwärtskompatibilität detailliert beschrieben wird, und das einzige, das auf Switch 2 NICHT spielbar sein wird, ist das Nintendo Labo Toy-Con 4 VR Kit, da die Switch 2 physisch nicht passt. Diese Abwärtskompatibilität ist jedoch etwas komplex, und wie Kouichi Kawamoto in einem Ask the Developer erklärte, "enthält Switch 2 keine Switch-Hardware".

Es handelt sich nicht um eine Emulation, sondern um einen anderen Prozess der Konvertierung von Spieldaten auf der Switch, um sie auf der Switch 2 auszuführen. Und es scheint, dass einige Switch-Spiele auf der neuen Hardware besser laufen werden: "Es erhöht den Wert von Switch-Spielen, die die Spieler bereits besitzen", sagt Takuhiro Dohta, Senior Director in der EPD-Abteilung.

Wir haben einige Spiele gesehen, die "Nintendo Switch 2 Editions" erhalten werden: The Legend of Zelda: Breath of the Wild, The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, Kirby and the Forgotten Land, Super Mario Party Jamboree, Metroid Prime 4: Beyond und Pokémon Legends: Z-A, bei denen es sich um kostenpflichtige Upgrades handelt (einige sind für Abonnenten von Switch Online + Expansion Pack kostenlos), die HDR-Unterstützung bieten. Bessere Leistung und in einigen Fällen neue Gameplay-Inhalte.

Switch 1-Spiele, die kostenlose Updates für Switch 2 erhalten

Andere Switch 1-Spiele erhalten jedoch kostenlose Updates, die "die Leistung verbessern oder Unterstützung für Funktionen wie GameShare in ausgewählten Spielen hinzufügen können. Der Inhalt dieser kostenlosen Updates wird je nach Spiel unterschiedlich sein."

Diese Spiele sind:



Waffen



Käpt'n Kröte: Schatzsucher



Super Mario Odyssey



Super Mario 3D World + Bowsers Zorn



Clubhouse Games 51 Weltweite Klassiker



The Legend of Zelda: Links Erwachen



The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom



Spiele-Baukasten-Garage



Das neue Super Mario Bros. U Deluxe



Pokémon Karmesin und Pokémon Purpur



Big Brain Academy Gehirn gegen Gehirn



Also, gute Nachrichten für Besitzer von Switch 1-Spielen: Viele werden auf Switch 2 besser laufen, und nicht alle diese Updates werden bezahlt. Wenn man sich die Liste ansieht, ist es überraschend, dass Super Smash Bros. Ultimate, Splatoon 3 oder Bayonetta 3 zu diesen Listen gehören. Werden sie später eine Switch 2 Edition bekommen?

Benutzer von Switch 2 dürfen ihre ursprüngliche Switch mit derselben digitalen Bibliothek behalten

Und wie Nintendo erklärt, können Benutzer, die bereits eine Switch 1 haben und eine Switch 2 kaufen, dank des Nintendo-Kontos ihre vollständige digitale Bibliothek gleichzeitig auf beiden Konsolen haben. Aus diesem Grund wurden "Digital Game Cards" eingeführt: "Sie fragen sich vielleicht, welches System sie zum Spielen ihrer digitalen Spiele verwenden sollen, aber mit virtuellen Spielkarten können sie digitale Spiele zwischen Switch und Switch 2 laden und auswerfen, genau wie Sie es mit einer physischen Spielkarte tun würden. Diese Funktion kann sowohl bei Switch-Systemen als auch bei Switch 2-Systemen verwendet werden", so Dohta.