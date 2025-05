Zu den beiden anderen Kammer-Jägern von Borderlands 4 gehören ein ehemaliges Sektenmitglied und ein maliwanesischer Wissenschaftler

HQ

Während der Übertragung von Borderlands 4 State of Play in der letzten Woche haben Gearbox einen massiven Schwerpunkt auf zwei der vier spielbaren Vault Hunters gelegt. Wir haben uns getroffen und viel über Vex the Siren und Rafa the Exo-Soldier gelernt, aber die anderen beiden Charaktere wurden nicht so sehr gefördert. Wer sind sie also?

Gearbox hat die Borderlands-Website aktualisiert, um eine Menge zusätzlicher Informationen über diese anderen Charaktere zu teilen, wobei darauf hingewiesen wird, dass der eine Harlowe the Gravitar und der andere Amon the Forgeknight heißt.

Was die Unterschiede betrifft, so wird Harlowe als ehemalige maliwanesische Wissenschaftlerin beschrieben, die ins Exil ging, nachdem sie Fragen gestellt hatte, die sie nicht stellen sollte. Seitdem hat sie ihre Fähigkeiten und ihren Intellekt eingesetzt, um Technologien und Geräte zu entwickeln, die auf dem Schlachtfeld Chaos anrichten können, wie es in der offiziellen Beschreibung heißt:

"Harlowe ist ein ehemaliger Kampfwissenschaftler aus Maliwan, der von dem Bedürfnis angetrieben wird, zu verstehen, wie die Dinge funktionieren. Während sie dadurch anfangs eine Außenseiterin unter ihren Traunt-Verwandten war, hat Harlowe ihren Intellekt genutzt, um als Kammer-Jägerin neue Technologien und Gadgets auf das Schlachtfeld zu bringen. Harlowes Brillanz zeigt sich in allem, was sie tut, aber auch ihr Enthusiasmus und ihre Liebe zum Leben. Harlowe bringt alles in den Kampf ein, auch ihr sonniges Gemüt. Sie ist immer bereit, einen Schlag zu geben, aber ihr Geist ist unschlagbar."

Der andere Charakter, Amon, ist ein ehemaliges Vault Monster anbetendes Sektenmitglied, das seitdem einen Hass auf die Bestien entwickelt hat, nachdem eine von ihnen alle getötet hat, die er liebte. Seine Motivation für die Jagd Vaults ist so einfach wie reine Rache. In der Erklärung heißt es weiter:

"Amon wuchs in einem Vault-Monsterkult auf – bis der Vault geöffnet wurde und sich die Kreatur gegen alle wandte, die sie liebte. Als einziger Überlebender widmet er sein Leben der Aufgabe, so viele dieser Bestien wie möglich zu finden und zu töten. Amon, ein Krieger-Dichter, ist in sich gekehrt und unerschrocken seiner Pflicht treu, aber trotz seines abgehärteten Auftretens hat er eine herzliche Haltung und verwöhnt seine Mitstreiter oft mit Geschichten und Ratschlägen, die er sich auf seinen Reisen verdient hat."

Für mehr über Vex und Rafa könnt ihr euch das jüngste Gameplay unten ansehen, wo die beiden im Rampenlicht stehen.