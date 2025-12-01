Zoomania 2 hat ein Mega-Eröffnungswochenende, das bisher größte globale Debüt eines Animationsfilms

HQ

Obwohl es für uns etwas enttäuschend war, gab es offensichtlich ein enormes Interesse von Fans auf der ganzen Welt an mehr aus der Zoomania-Reihe, denn die Fortsetzung wurde am vergangenen Wochenende mit großem Tamtam erschienen.

Laut The Hollywood Reporter hat Zootropolis 2 gerade sein Eröffnungswochenende mit absurden 556 Millionen Dollar an Ticketverkäufen abgeschlossen. Das reicht aus, um ihn bereits zu einem der zehn größten Filme des Jahres 2025 zu machen, und darüber hinaus hat er gerade den Rekord für das größte weltweite Eröffnungswochenende aller Zeiten für einen Animationsfilm gebrochen, wobei bis zu 400 Millionen Dollar dieser Einnahmen von außerhalb der Vereinigten Staaten stammen.

Auch wenn man Ne Zha 2 vielleicht als Vergleichspunkt betrachtet, ist es erwähnenswert, dass dieser Film auf einem globalen Markt kaum Einnahmen generierte und praktisch seine fast 2 Milliarden Dollar Umsatz im chinesischen Heimatmarkt erzielte. Zoomania 2 war eher umgekehrt, denn obwohl es auf dem US-amerikanischen Heimmarkt Thanksgiving-Wochenende ist, scheint das Interesse an dem Film aus dem Ausland zu stammen.

Hast du schon Zoomania 2 gesehen?