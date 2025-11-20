Zoopunk erscheint in der Xbox Partner Preview mit einem erweiterten Gameplay-Trailer

Das Xbox Partner Preview Event ist in vollem Gange und dient als Ort, um viele kommende und vielversprechende Titel hervorzuheben und zu präsentieren, die auf der Xbox-Familie (und darüber hinaus) erscheinen werden. Zu diesem Zweck ist ein Spiel, das aufgetaucht ist, TiGames ' Zoopunk, wobei dies das Prequel zu F.I.S.T.: Forged in Shadow Torch ist und intensives Action-RPG-Gameplay bietet.

Während der Serie bekamen wir einen erweiterten Gameplay-Trailer zu sehen, der einige der Action und auch die Handlungsstränge für Zoopunk angekündigt hat. Für diejenigen, die dieses Spiel nicht kennen, erklärt eine kurze Zusammenfassung Folgendes:

"Jahrzehnte vor den Ereignissen von F.I.S.T. angesiedelt, erweitert Zoopunk das beliebte Animal Punk-Universum und dokumentiert die turbulenten Ursprünge von Torch City, einer Tiermetropole am Rande der Revolution. Fans, die F.I.S.T. kennen, werden einige vertraute, aber neue Details wiedererkennen, die sowohl Nostalgie als auch Entdeckung bieten, während sie diese lebendige neue Geschichte erkunden."

Zoopunk bietet eine Handvoll spielbarer Charaktere mit einzigartigen Spielstilen. Ein solches Beispiel ist Braton the Rhino, der als "Powerhouse-Brawler" gilt und Rayton the Rabbit polarisiert, ein "agiler und schneller" Charakter, der Trixie the Chipmunk, einem "wendigen und präzisen" Protagonisten, näher steht.

Alle drei Charaktere sind unten im Gameplay-Trailer zu sehen, und wann Zoopunk erscheint, wurde bisher noch keine Veröffentlichungstermine bekanntgegeben, auch wenn wir wissen, dass es für PC und Konsolen erscheinen wird.