Zoolander macht Fehler Clair Obscur: Expedition 33 im neuen Video

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Wie wir alle wissen, gibt es viele Wege, viral zu gehen, und leider sind alarmierend viele davon geradezu schrecklich. Einige sind jedoch lustiger und geschmackvoller als andere. Der Schöpfer gehört eli_handle_b.wav zu letzterer Gruppe und hat eine ganz eigene Nische gefunden: Ikonische Film- und TV-Charaktere in Spiele zu werfen, in die sie absolut nicht hingehören, und sie schaffen es, es schockierend natürlich wirken zu lassen. Wir haben zuvor alles gesehen, von Mr. Bean in Hitman bis zu Austin Powers in Cyberpunk 2077 (und ziemlich oft The Office's ansässigen Unruhestifter Michael Scott, der gerade alles vermasselt und missversteht), und jetzt ist es Zeit für einen weiteren völlig absurden Cameo.

Diesmal ist es niemand Geringerer als Derek Zoolander, der in Clair Obscur: Expedition 33, den Hit des letzten Jahres, gestoßen ist, der so ziemlich jeden erdenklichen Preis gewonnen hat. Wie wir alle wissen, hat Zoolander ungefähr drei Gehirnzellen und eine Pose in seinem Arsenal, was ihn genau so fehl am Platz und hysterisch lustig macht, wie man es sich vorstellen kann.

Schaut euch das Video unten an und schaut euch unbedingt die restlichen Werke des Kanals an, wenn ihr mehr Filmhelden sehen wollt, die definitiv nicht in die Spiele gehören, in denen sie landen.