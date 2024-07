Zoochosis, das Horrorspiel, das Planet Zoo mit The Thing mischt, erscheint diesen September

Es ist ein harter Job, ein Zoowärter zu sein, und es wird noch schwieriger in Zoochosis, dem kommenden Spiel von Clapperheads. In diesem Bodycam-Horror-Survival-Spiel bist du ein Zoowärter, der in der Nachtschicht arbeitet, als sich plötzlich Tiere in Mutanten verwandeln, die aussehen, als hätte das Ding eine Giraffe übernommen.

Um zu überleben, musst du einen Impfstoff entwickeln, um diese seltsame Krankheit zu bekämpfen und gleichzeitig so viele Tiere wie möglich zu retten. Es gibt auch Simulationselemente in diesem Spiel, die es dir ermöglichen, ein wenig mehr in die Rolle des Zoowärters einzutauchen, bevor die Hölle losbricht.

Zoochosis am 23. September für PC über Steam erscheint, könnt ihr euch den Trailer zum Veröffentlichungsdatum unten ansehen, um einen Blick auf einige der grausamen Monster zu werfen.