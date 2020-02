Zombie-Zauberer ist nächster Charakter von Plants vs. Zombies: Battle for Neighborville

PopCap Games und Electronic Arts haben ein neues In-Game-Event für Plants vs. Zombies: The Battle of Neighborville angekündigt, das die Glücklichen unter uns an den baldigen Valentinstag erinnert. Das Update bietet eine neue Version der Preiskarte, die weitere Belohnungen und neue Aufgaben für uns bereithält. Im Februar können die Spieler das legendäre Kostüm von Foodal Lord Draconius für den Maiskolben freischalten (der nächsten Monat einen persönlichen Shogun-Skin bekommt). Außerdem gibt es eine neue Karte mit dem Namen Preserve Pastures für den Spielmodus Turf Takeover.

Mit der nächsten Titelaktualisierung kommt dann ein brandneuer Charakter namens Wizard Zombie zu Plants vs. Zombies: The Battle of Neighborville. Um diesen Hexer freizuschalten, müssen Spieler die Belohnungskarte für den Monat März abschließen - dort soll das Festival "Luck o 'the Zombie" laufen, wozu es aber noch keine weiteren Infos gibt. Nachdem dieses Event endet, kostet der Charakter 500.000 Münzen im Spiel.