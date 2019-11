Zombies beißen euch diese Woche in Call of Duty: Mobile

Tencent und Activision teilen in einem neuen Update für die Community mit, dass weitere Inhalte für Call of Duty: Mobile auf dem Weg sind. Aktuell gibt es Spielmodi für Scharfschützen und spezielle In-Game-Herausforderungen, doch ab dem 25. November startet der zweite Battle Pass, was mit entsprechenden Neuerungen einhergeht. Schon drei Tage davor werden wir einen Zombie-Modus zu Gesicht bekommen, gleichzeitig arbeiten die Entwickler an zusätzlichem Controller-Support - das wurde von der Community gewünscht. Mehr Informationen dazu findet ihr im Activision-Blog.

You watching Werben