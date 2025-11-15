Zombieland 3 könnte endlich Realität werden

HQ

Ruben Fleischer, der derzeit für Now You See Me: Now You Don't wirbt, hat Zombieland natürlich nicht vergessen, und das letzte Mal, dass wir Tallahassee, Columbus, Wichita und Little Rock gesehen haben, war 2019 in Zombieland: Double Tap. Wenn Fleischer seinen Willen durchsetzt, wird es einen dritten Film geben, und er weiß auch, wann er ihn haben will.

In einem kürzlichen Interview mit Deadline sprach er ein wenig über Now You See Me: Now You Don't, aber auch über seine bisherige Karriere als Ganzes und verriet, dass er einen Plan für einen dritten Film hat:

"Ich hoffe, dass wir 2029 ein Zombieland 3 machen werden. Wir fangen an, darüber zu sprechen, denn der erste war 2009, und dann haben wir den zweiten 2019 gemacht, und wir haben irgendwie alle mit dem Gedanken verlassen: "Wir sehen uns in 10 Jahren." Das kommt jetzt an, und wir fangen an, das herauszufinden, also hoffe ich, dass das zusammenkommt. Dann habe ich noch ein paar Dinge, die ich in den Startlöchern habe, also werden wir sehen, was zuerst kommt."

Ob Fleischer bekommt, was er will, bleibt abzuwarten, und zum Zeitpunkt des Schreibens wurde noch kein dritter Film von irgendeiner Seite bestätigt.