Zombie Spear scheint im Teaser von Staffel 3 von Genndy Tartakovsky's Primal unaufhaltsam zu sein

Genndy Tartakovsky's Primal ist zurück, wie der erste Teaser-Trailer für die kommende Season 3 bestätigt. Wir wussten schon jetzt, dass wir 2023 eine dritte Staffel bekommen würden, als sie von Adult Swim bestätigt wurde, aber wir werden uns erst fast drei Jahre später, im Januar 2026, an dieser neuen Staffel weiden.

Wie am Ende von Staffel 2 bestätigt wurde, als die Handlung von Fang und Spear zu Ende ging, werden Staffel 3 und alle folgenden Staffeln einem Anthologie-Ansatz folgen. Dennoch scheint es, dass unsere Hauptfigur Spear eine große Rolle spielen wird, da der Neandertaler jetzt eine zombifizierte Wutmaschine ist, die in der chaotischen Welt von Tartakovskys Vorgeschichte Chaos anrichtet.

Auch wenn der Teaser-Trailer nur knapp eine Minute dauert, bekommen wir jede Menge animiertes Blut und Gewalt zu sehen, um unseren Hype aufrechtzuerhalten, während wir uns dem Premierendatum von Staffel 3 nähern. Außerdem scheint Spear einen riesigen fliegenden Dinosaurier in die Hände zu bekommen, was bedeutet, dass er die Zerstörung noch weiter verbreiten kann.