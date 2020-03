Zombie Army Trilogy wird Ende März auf Nintendo Switch wiederbelebt

Nazis streifen wieder umher und wollen unser Gehirn essen. Zombie Army, die Spin-Off-Titel der Sniper-Elite-Reihe von Rebellion, werden am 31. März auf Nintendos Hybrid-Konsole im großen Paket Zombie Army Trilogy neu veröffentlicht werden. Darin enthalten sind drei Kampagnen, in denen ihr so viele wiederauferstandene Nazis töten können, wie ihr möchtet - einschließlich eines bestimmten Diktators. Zur Verfügung stehen euch eine Vielzahl von Waffen, darunter vor allem Scharfschützengewehre, Maschinengewehre- und -pistolen, sowie Schrotflinten. Taktische Gadgets erleichtern das Campen gegen die langsam schlurfenden Zombies.

