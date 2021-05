Zombie Army 4 startet Saison Pass #3 mit kostenlosem Alptraum

You're watching Werben

Zombie Army 4: Dead War wurde letzte Woche ein dritter Saison Pass hinzugefügt. 14 Individualisierungsoptionen für Waffen und Charaktere sind darin enthalten, sowie fünf neue Knarren und vier Waffenanhänger. Damit sich die 35 Euro Anschaffungskosten auch lohnen und die Spieler etwas zu tun haben (bis all diese Inhalte nachgereicht werden), werden im Laufe der kommenden Monate drei weitere Kampagnenmissionen hinzugefügt. Die Erste ist bereits am Start und erfindet ein fiktives Szenario, um euch untote Nazis in Italien abschießen zu lassen. Einzeln kostet die Mission "Terminal Terror" 7 Euro, bis zu vier Spieler dürfen daran teilnehmen.

Eine kostenlose Neuerung hat sich ebenfalls ins jüngste Update eingeschlichen. Das Hauptspiel wurde mit dem Schwierigkeitsgrad Nightmare erweitert. Im Gegensatz zu den restlichen Schwierigkeitsgradoptionen dürft ihr nur noch zu zweit (statt zu viert) unterwegs sein und es kommen mehr Zombies in herausfordernderer Variation auf euch zu. Um darauf zuzugreifen, müsst ihr die Zombie-Kampagne aber auch erst einmal auf einem beliebigen Schwierigkeitsgrad abgeschossen haben. Abgerundet wird das neue Update mit einer Anpassungsoption für eure Spielfiguren. Unabhängig vom Charakter und dessen Geschlecht dürft ihr ab sofort sämtliche Sprachoptionen für sie oder ihn auswählen.