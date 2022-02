Zombie Army 4: Dead War debütiert Ende April auf Nintendo Switch

HQ

Am 26. April erscheint Zombie Army 4: Dead War auf der Nintendo Switch. Verantwortlich für den jüngsten Port des Third-Person-Shooters ist Rebellion North, die zuvor ähnliche Konvertierungen für Sniper Elite 4 und Strange Brigade vorgenommen haben. Entwickler Rebellion verspricht die gleiche intensive Action, die Spieler auf PC, Xbox One, PS4 und Google Stadia erhalten haben. Sogar der Koop-Modus für bis zu vier Spieler wird auf dem Hybriden verfügbar sein und als zusätzlichen Bonus erhalten Käufer einige der kostenpflichtigen DLC-Inhalte, die bislang gesondert verkauft wurden. Infos zum Titel gibt es in unserer Kritik.