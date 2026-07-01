Zombie-Affen drehen wild im neuen Film von Train to Busan, Regisseur Colony

Yeon Sang-Ho, Regisseur des beliebten Horrorfilms Train to Busan, ist mit mehr Zombie-Erlebnissen zurück. Jetzt folgt er einer neuen Art von Seuche, die Menschen in fleischfressende Infizierte verwandelt, und sie macht Zombies mit geteilter Intelligenz etwas klüger.

Die Handlung des Films folgt einer Gruppe von Überlebenden in einem koreanischen Hochhaus, nachdem eine Droge, die der Menschheit helfen sollte, Informationen über eine scheinbar telepathische Verbindung zu teilen, aus dem Ruder läuft. Jetzt können Zombies lernen, mit erschreckender Geschwindigkeit zu gehen, zu laufen und Menschen nachzuahmen, was im untenstehenden Trailer zu einigen unheimlichen Momenten führt.

Es sind nicht nur Menschen, die sich infizieren können, denn am Ende des Trailers sehen wir eine Horde zombifizierter Affen, die einen Polizisten überrennen und ihn über den Boden ziehen. Colony hat bereits auf den Filmfestspielen von Cannes Premiere gefeiert und wird am 28. August zu einer breiteren Vorführung bevorstehen.