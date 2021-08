Zoink Games stellt uns die sechs Königreiche von Lost in Random vor

HQ

Zoink Games' neues Abenteuer Lost in Random ist ein düsteres Märchen in einer verdrehten Fantasiewelt. Seitdem die böse Königin die Herrschaft an sich gerissen hat, müssen Kinder eines gewissen Alters ihre Zukunft auswürfeln. Die Augenzahl des Würfels bestimmt, in welchem der sechs Reiche von Random sie fortan leben. Diese verschiedenen Gebiete stellen uns die Entwickler diese Woche in einem Beitrag näher vor.

Die Müllhalde von Einsfelden ist der schäbigste Ort in Random, doch es ist gleichzeitig die Heimat des Geschwisterpaares Odd und Even. Die Menschen von dort arbeiten hart, um der Königin alle wertvollen Sachen zukommen zu lassen. Zwei-Stadt wird von dualen Persönlichkeiten regiert und ein Würfel bestimmt zu Beginn eines neuen Tages, welche der beiden Seiten zum Vorschein bringt. Die drei Nachkommen des ermordeten Königs von Dreiheit kämpfen in ihrer Heimat gegeneinander, seitdem sie vermuten, dass einer von ihnen den gemeinsamen Vater auf dem Gewissen hat.

Die schreckliche Königin unterstützt den Krieg und stellt somit sicher, dass es keine Gewinner, sondern lediglich Verlierer gibt. Vierburg ist eine Hochburg des Glücksspiels, doch niemand spielt fair, weil man jederzeit alles gewinnen und alles verlieren kann. Aus Fünftropolis stammen die legendären Spielkarten, die in ganz Random bekannt sind. Die Königin hat mit ihren Kräften jedoch dafür gesorgt, dass dieser Ort an Bedeutung verlor und nun in Vergessenheit geraten ist.

In Sechstopia finden wir die fiese Herrscherin, doch sonst ist nur wenig über ihren Rückzugsort bekannt. Niemand, der dieses Reich betritt, kehrt je wieder zurück - und Evans Schwester Odd befindet sich ebenfalls Ort. Um sie wieder zu sehen, nehmen wir diese Reise ab dem 10. September auf uns. Lost in Random erscheint für PC, PS4, Xbox One und Nintendo Switch.