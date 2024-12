Zoe Saldaña wünscht sich mehr Preisverleihungen, um Motion-Capture-Leistungen zu würdigen

HQ

Dank der Filme "Avatar" und "Guardians of the Galaxy" mag es seltsam erscheinen, Zoe Saldaña ohne einen blauen oder grünen Look zu sehen. In diesem Jahr erhielt die Schauspielerin ihre erste Golden-Globe-Nominierung für Emilia Pérez, was auch seltsam erscheinen mag, wenn man bedenkt, wie langlebig und bekannt Saldañas Karriere ist.

Bei den Golden Globes werden jedoch keine Motion-Capture- oder CGI-Darbietungen akzeptiert, was Saldañas Arbeit in Avatar und seiner Fortsetzung disqualifiziert. Im Gespräch mit 'Variety' sagte die Schauspielerin, sie hoffe, dass sich das in Zukunft ändern werde.

"Ich hoffe weiterhin, dass Menschen und Mitglieder von Akademien und Organisationen ein gewisses Maß an Verständnis dafür erreichen, was Performance Capture wirklich ist und was es für den Künstler bedeutet", sagte sie. "Es gibt dem Künstler das Recht, die volle Verantwortung für sein Werk zu übernehmen. Es ist kein Werk, das geklont oder nachgeahmt wird. Der Künstler ist derjenige, der wirklich die ganze Arbeit macht, und die Techniker übermalen es in der Nachbearbeitung. Du gehst nicht in deiner Jogginghose in ein Studio und leihst deine Stimme, und dann macht sich jemand anderes eine Vorstellung davon, wie du dich seiner Meinung nach bewegen würdest, wenn du so etwas sagen würdest. Jede Bewegung, jede Figur, die im Rahmen von Performance Capture gemacht wurde, wurde entweder von einem Schauspieler oder einem Stuntdarsteller ausgeführt, und ich hoffe, dass sie eines Tages anerkannt werden kann, denn es ist einfach eine Schande, die Opfer und die Arbeit zu übersehen, die in diese Filme gesteckt wurden."

Von Filmen bis hin zu Spielen wird die Motion-Capture-Arbeit immer wichtiger, um Charaktere zum Leben zu erwecken, und hoffentlich können wir bald sehen, dass sie den Respekt bekommt, den sie verdient. Oder denken Sie anders? Lassen Sie es uns wissen!