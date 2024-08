Zoe Saldana und Selena Gomez spielen die Hauptrollen im kommenden Netflix-Krimifilm Emilia Perez

Netflix scheint einen weiteren Film in den Kino zu haben, auf den die Kritiker große Hoffnungen setzen. Der Film, der unter dem Namen Emilia Perez bekannt ist, verfügt über eine ziemlich gestapelte Besetzung, darunter Zoe Saldana, Selena Gomez, Edgar Ramirez, Adriana Paz und Karla Sofia Gascon, und warum es so aussieht, als hätte der Streamer kritische Hoffnungen in dieses Projekt, liegt daran, dass es einer der wenigen Filme ist, für die er tatsächlich einen Kinostart bieten wird, um sicherzustellen, dass er für breitere Nominierungen auf der ganzen Linie in Frage kommt.

Worum es bei Emilia Perez geht, ist im Moment nur zu hören: "Vom abtrünnigen Autorenfilmer Jacques Audiard kommt Emilia Pérez, ein kühner Fiebertraum, der sich allen Genres und Erwartungen widersetzt."

Emilia Perez wird im Herbst in ausgewählte (wahrscheinlich sehr, sehr wenige) Kinos kommen, bevor er am 13. November auf Netflix debütiert. Schauen Sie sich den Trailer unten an.