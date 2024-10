Zoe Saldana und Selena erleben einen Fiebertraum in Gomez Emilia Perez

HQ

Von Zeit zu Zeit stellt Netflix ein neues Projekt vor, bei dem beide die Vorteile eines Kino- und eines Streaming-Debüts nutzen wollen. Normalerweise tut der Streamer dies, um sicherzustellen, dass seine Projekte für die Preisverleihung vorgeschlagen werden können, und wir sehen dies erneut mit dem Film Emilia Perez.

In diesem Film spielen Zoe Saldana, Selena Gomez, Karla Sofia Gascon und andere mit, und es ist ein besonderer Film, den der Streamer weltweit hervorheben sollte, da es sich um eine spanischsprachige französische Musical-Krimikomödie über einen Anwalt handelt, der damit beauftragt wird, einem alternden Kartellboss beim Ruhestand zu helfen.

Der Film wird im Oktober in ausgewählten Kinos anlaufen, aber am 13. November auf Netflix sein breiteres Debüt feiern. Sehen Sie sich den Trailer unten an.